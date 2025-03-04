FXU: First Trust Utilities AlphaDEX Fund
今日FXU汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点45.05和高点45.22进行交易。
关注First Trust Utilities AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXU新闻
常见问题解答
FXU股票今天的价格是多少？
First Trust Utilities AlphaDEX Fund股票今天的定价为45.22。它在0.07%范围内交易，昨天的收盘价为45.19，交易量达到45。FXU的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Utilities AlphaDEX Fund股票是否支付股息？
First Trust Utilities AlphaDEX Fund目前的价值为45.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.73%和USD。实时查看图表以跟踪FXU走势。
如何购买FXU股票？
您可以以45.22的当前价格购买First Trust Utilities AlphaDEX Fund股票。订单通常设置在45.22或45.52附近，而45和0.31%显示市场活动。立即关注FXU的实时图表更新。
如何投资FXU股票？
投资First Trust Utilities AlphaDEX Fund需要考虑年度范围36.88 - 45.25和当前价格45.22。许多人在以45.22或45.52下订单之前，会比较2.80%和。实时查看FXU价格图表，了解每日变化。
First Trust Utilities AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Utilities AlphaDEX Fund的最高价格是45.25。在36.88 - 45.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Utilities AlphaDEX Fund的绩效。
First Trust Utilities AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？
First Trust Utilities AlphaDEX Fund（FXU）的最低价格为36.88。将其与当前的45.22和36.88 - 45.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FXU股票是什么时候拆分的？
First Trust Utilities AlphaDEX Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.19和17.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.19
- 开盘价
- 45.08
- 卖价
- 45.22
- 买价
- 45.52
- 最低价
- 45.05
- 最高价
- 45.22
- 交易量
- 45
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 2.80%
- 6个月变化
- 10.86%
- 年变化
- 17.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8