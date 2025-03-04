报价部分
FXU: First Trust Utilities AlphaDEX Fund

45.22 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FXU汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点45.05和高点45.22进行交易。

关注First Trust Utilities AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

FXU新闻

常见问题解答

FXU股票今天的价格是多少？

First Trust Utilities AlphaDEX Fund股票今天的定价为45.22。它在0.07%范围内交易，昨天的收盘价为45.19，交易量达到45。FXU的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Utilities AlphaDEX Fund股票是否支付股息？

First Trust Utilities AlphaDEX Fund目前的价值为45.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.73%和USD。实时查看图表以跟踪FXU走势。

如何购买FXU股票？

您可以以45.22的当前价格购买First Trust Utilities AlphaDEX Fund股票。订单通常设置在45.22或45.52附近，而45和0.31%显示市场活动。立即关注FXU的实时图表更新。

如何投资FXU股票？

投资First Trust Utilities AlphaDEX Fund需要考虑年度范围36.88 - 45.25和当前价格45.22。许多人在以45.22或45.52下订单之前，会比较2.80%和。实时查看FXU价格图表，了解每日变化。

First Trust Utilities AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Utilities AlphaDEX Fund的最高价格是45.25。在36.88 - 45.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Utilities AlphaDEX Fund的绩效。

First Trust Utilities AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？

First Trust Utilities AlphaDEX Fund（FXU）的最低价格为36.88。将其与当前的45.22和36.88 - 45.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FXU股票是什么时候拆分的？

First Trust Utilities AlphaDEX Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.19和17.73%中可见。

日范围
45.05 45.22
年范围
36.88 45.25
前一天收盘价
45.19
开盘价
45.08
卖价
45.22
买价
45.52
最低价
45.05
最高价
45.22
交易量
45
日变化
0.07%
月变化
2.80%
6个月变化
10.86%
年变化
17.73%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8