FXU: First Trust Utilities AlphaDEX Fund

45.22 USD 0.03 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FXUの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり45.05の安値と45.22の高値で取引されました。

First Trust Utilities AlphaDEX Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

FXU株の現在の価格は？

First Trust Utilities AlphaDEX Fundの株価は本日45.22です。0.07%内で取引され、前日の終値は45.19、取引量は45に達しました。FXUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Utilities AlphaDEX Fundの株は配当を出しますか？

First Trust Utilities AlphaDEX Fundの現在の価格は45.22です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.73%やUSDにも注目します。FXUの動きはライブチャートで確認できます。

FXU株を買う方法は？

First Trust Utilities AlphaDEX Fundの株は現在45.22で購入可能です。注文は通常45.22または45.52付近で行われ、45や0.31%が市場の動きを示します。FXUの最新情報はライブチャートで確認できます。

FXU株に投資する方法は？

First Trust Utilities AlphaDEX Fundへの投資では、年間の値幅36.88 - 45.25と現在の45.22を考慮します。注文は多くの場合45.22や45.52で行われる前に、2.80%や10.86%と比較されます。FXUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Utilities AlphaDEX Fundの株の最高値は？

First Trust Utilities AlphaDEX Fundの過去1年の最高値は45.25でした。36.88 - 45.25内で株価は大きく変動し、45.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Utilities AlphaDEX Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Utilities AlphaDEX Fundの株の最低値は？

First Trust Utilities AlphaDEX Fund(FXU)の年間最安値は36.88でした。現在の45.22や36.88 - 45.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FXUの動きはライブチャートで確認できます。

FXUの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Utilities AlphaDEX Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.19、17.73%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
45.05 45.22
1年のレンジ
36.88 45.25
以前の終値
45.19
始値
45.08
買値
45.22
買値
45.52
安値
45.05
高値
45.22
出来高
45
1日の変化
0.07%
1ヶ月の変化
2.80%
6ヶ月の変化
10.86%
1年の変化
17.73%
