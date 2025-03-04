КотировкиРазделы
Валюты / FXU
Назад в Рынок акций США

FXU: First Trust Utilities AlphaDEX Fund

45.19 USD 0.15 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FXU за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.78, а максимальная — 45.25.

Следите за динамикой First Trust Utilities AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FXU

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FXU сегодня?

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) сегодня оценивается на уровне 45.19. Инструмент торгуется в пределах 0.33%, вчерашнее закрытие составило 45.04, а торговый объем достиг 229. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FXU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Utilities AlphaDEX Fund?

First Trust Utilities AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 45.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.65% и USD. Отслеживайте движения FXU на графике в реальном времени.

Как купить акции FXU?

Вы можете купить акции First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) по текущей цене 45.19. Ордера обычно размещаются около 45.19 или 45.49, тогда как 229 и 0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FXU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FXU?

Инвестирование в First Trust Utilities AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 36.88 - 45.25 и текущей цены 45.19. Многие сравнивают 2.73% и 10.79% перед размещением ордеров на 45.19 или 45.49. Изучайте ежедневные изменения цены FXU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Utilities AlphaDEX Fund?

Самая высокая цена First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) за последний год составила 45.25. Акции заметно колебались в пределах 36.88 - 45.25, сравнение с 45.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Utilities AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Utilities AlphaDEX Fund?

Самая низкая цена First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) за год составила 36.88. Сравнение с текущими 45.19 и 36.88 - 45.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FXU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FXU?

В прошлом First Trust Utilities AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.04 и 17.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.78 45.25
Годовой диапазон
36.88 45.25
Предыдущее закрытие
45.04
Open
44.99
Bid
45.19
Ask
45.49
Low
44.78
High
45.25
Объем
229
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
2.73%
6-месячное изменение
10.79%
Годовое изменение
17.65%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8