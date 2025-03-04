- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FXU: First Trust Utilities AlphaDEX Fund
Курс FXU за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.78, а максимальная — 45.25.
Следите за динамикой First Trust Utilities AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FXU
- Should You Invest in the First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU)?
- Powell Discovers Valuations
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- Is First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU) a Strong ETF Right Now?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Evergy Stock: Bullish Technicals, But A Hold Fundamentally (NASDAQ:EVRG)
- Enjoy Life In The USA; Now Go Buy Some International Companies
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- FXU: The Utilities Sector Is Set For Growth
- Utilities Take Lead As Top U.S. Equity Sector Performer This Year
- Utilities Witness Longest Win Streak Since 2009: ETFs to Play
- Defensive ETFs to Gain Attention Amid Soft Jobs Data?
- Should You Invest in the First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU)?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Chart Of The Day: Do Utilities Offer A Little Bit Of Everything Now?
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- Trump's Great American Reset: China, Tariffs, And What Could Go Wrong
- Anatomy Of A Market Crisis: Tariffs, Markets And The Economy
- Utilities Sector Update – Competitive Growth, Price Stability, Attractive Dividend Yields
- Volatility Brings Changes To Market Leadership
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- Power Play: How To Invest Smarter In The Race For Electrification
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FXU сегодня?
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) сегодня оценивается на уровне 45.19. Инструмент торгуется в пределах 0.33%, вчерашнее закрытие составило 45.04, а торговый объем достиг 229. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FXU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Utilities AlphaDEX Fund?
First Trust Utilities AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 45.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.65% и USD. Отслеживайте движения FXU на графике в реальном времени.
Как купить акции FXU?
Вы можете купить акции First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) по текущей цене 45.19. Ордера обычно размещаются около 45.19 или 45.49, тогда как 229 и 0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FXU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FXU?
Инвестирование в First Trust Utilities AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 36.88 - 45.25 и текущей цены 45.19. Многие сравнивают 2.73% и 10.79% перед размещением ордеров на 45.19 или 45.49. Изучайте ежедневные изменения цены FXU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Utilities AlphaDEX Fund?
Самая высокая цена First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) за последний год составила 45.25. Акции заметно колебались в пределах 36.88 - 45.25, сравнение с 45.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Utilities AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Utilities AlphaDEX Fund?
Самая низкая цена First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) за год составила 36.88. Сравнение с текущими 45.19 и 36.88 - 45.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FXU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FXU?
В прошлом First Trust Utilities AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.04 и 17.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.04
- Open
- 44.99
- Bid
- 45.19
- Ask
- 45.49
- Low
- 44.78
- High
- 45.25
- Объем
- 229
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 2.73%
- 6-месячное изменение
- 10.79%
- Годовое изменение
- 17.65%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8