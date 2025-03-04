QuotazioniSezioni
FXU: First Trust Utilities AlphaDEX Fund

45.19 USD 0.15 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FXU ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.78 e ad un massimo di 45.25.

Segui le dinamiche di First Trust Utilities AlphaDEX Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

FXU News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FXU oggi?

Oggi le azioni First Trust Utilities AlphaDEX Fund sono prezzate a 45.19. Viene scambiato all'interno di 0.33%, la chiusura di ieri è stata 45.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 229. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FXU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust Utilities AlphaDEX Fund pagano dividendi?

First Trust Utilities AlphaDEX Fund è attualmente valutato a 45.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.65% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FXU.

Come acquistare azioni FXU?

Puoi acquistare azioni First Trust Utilities AlphaDEX Fund al prezzo attuale di 45.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 45.19 o 45.49, mentre 229 e 0.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FXU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FXU?

Investire in First Trust Utilities AlphaDEX Fund implica considerare l'intervallo annuale 36.88 - 45.25 e il prezzo attuale 45.19. Molti confrontano 2.73% e 10.79% prima di effettuare ordini su 45.19 o 45.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FXU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Utilities AlphaDEX Fund?

Il prezzo massimo di First Trust Utilities AlphaDEX Fund nell'ultimo anno è stato 45.25. All'interno di 36.88 - 45.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Utilities AlphaDEX Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Utilities AlphaDEX Fund?

Il prezzo più basso di First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) nel corso dell'anno è stato 36.88. Confrontandolo con gli attuali 45.19 e 36.88 - 45.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FXU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FXU?

First Trust Utilities AlphaDEX Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.04 e 17.65%.

Intervallo Giornaliero
44.78 45.25
Intervallo Annuale
36.88 45.25
Chiusura Precedente
45.04
Apertura
44.99
Bid
45.19
Ask
45.49
Minimo
44.78
Massimo
45.25
Volume
229
Variazione giornaliera
0.33%
Variazione Mensile
2.73%
Variazione Semestrale
10.79%
Variazione Annuale
17.65%
