FXU: First Trust Utilities AlphaDEX Fund

45.19 USD 0.15 (0.33%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FXU a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.78 et à un maximum de 45.25.

Suivez la dynamique First Trust Utilities AlphaDEX Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FXU aujourd'hui ?

L'action First Trust Utilities AlphaDEX Fund est cotée à 45.19 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.33%, a clôturé hier à 45.04 et son volume d'échange a atteint 229. Le graphique en temps réel du cours de FXU présente ces mises à jour.

L'action First Trust Utilities AlphaDEX Fund verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Utilities AlphaDEX Fund est actuellement valorisé à 45.19. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.65% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FXU.

Comment acheter des actions FXU ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Utilities AlphaDEX Fund au cours actuel de 45.19. Les ordres sont généralement placés à proximité de 45.19 ou de 45.49, le 229 et le 0.44% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FXU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FXU ?

Investir dans First Trust Utilities AlphaDEX Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 36.88 - 45.25 et le prix actuel 45.19. Beaucoup comparent 2.73% et 10.79% avant de passer des ordres à 45.19 ou 45.49. Consultez le graphique du cours de FXU en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Utilities AlphaDEX Fund ?

Le cours le plus élevé de First Trust Utilities AlphaDEX Fund l'année dernière était 45.25. Au cours de 36.88 - 45.25, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 45.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Utilities AlphaDEX Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Utilities AlphaDEX Fund ?

Le cours le plus bas de First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) sur l'année a été 36.88. Sa comparaison avec 45.19 et 36.88 - 45.25 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FXU sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FXU a-t-elle été divisée ?

First Trust Utilities AlphaDEX Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 45.04 et 17.65% après les opérations sur titres.

Range quotidien
44.78 45.25
Range Annuel
36.88 45.25
Clôture Précédente
45.04
Ouverture
44.99
Bid
45.19
Ask
45.49
Plus Bas
44.78
Plus Haut
45.25
Volume
229
Changement quotidien
0.33%
Changement Mensuel
2.73%
Changement à 6 Mois
10.79%
Changement Annuel
17.65%
