FXU: First Trust Utilities AlphaDEX Fund
Der Wechselkurs von FXU hat sich für heute um 0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.05 bis zu einem Hoch von 45.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Utilities AlphaDEX Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FXU News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FXU heute?
Die Aktie von First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) notiert heute bei 45.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.53% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.19 und das Handelsvolumen erreichte 181. Das Live-Chart von FXU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FXU Dividenden?
First Trust Utilities AlphaDEX Fund wird derzeit mit 45.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.28% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FXU zu verfolgen.
Wie kaufe ich FXU-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) zum aktuellen Kurs von 45.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 45.43 oder 45.73 platziert, während 181 und 0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FXU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FXU-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Utilities AlphaDEX Fund müssen die jährliche Spanne 36.88 - 45.46 und der aktuelle Kurs 45.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.27% und 11.38%, bevor sie Orders zu 45.43 oder 45.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FXU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Utilities AlphaDEX Fund?
Der höchste Kurs von First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) im vergangenen Jahr lag bei 45.46. Innerhalb von 36.88 - 45.46 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Utilities AlphaDEX Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Utilities AlphaDEX Fund?
Der niedrigste Kurs von First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) im Laufe des Jahres betrug 36.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 45.43 und der Spanne 36.88 - 45.46 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FXU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FXU statt?
First Trust Utilities AlphaDEX Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.19 und 18.28% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.19
- Eröffnung
- 45.33
- Bid
- 45.43
- Ask
- 45.73
- Tief
- 45.05
- Hoch
- 45.46
- Volumen
- 181
- Tagesänderung
- 0.53%
- Monatsänderung
- 3.27%
- 6-Monatsänderung
- 11.38%
- Jahresänderung
- 18.28%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8