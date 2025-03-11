- Panorámica
FXU: First Trust Utilities AlphaDEX Fund
El tipo de cambio de FXU de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.05, mientras que el máximo ha alcanzado 45.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Utilities AlphaDEX Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FXU hoy?
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) se evalúa hoy en 45.22. El instrumento se negocia dentro de 0.07%; el cierre de ayer ha sido 45.19 y el volumen comercial ha alcanzado 45. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FXU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Utilities AlphaDEX Fund?
First Trust Utilities AlphaDEX Fund se evalúa actualmente en 45.22. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.73% y USD. Monitoree los movimientos de FXU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FXU?
Puede comprar acciones de First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) al precio actual de 45.22. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 45.22 o 45.52, mientras que 45 y 0.31% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FXU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FXU?
Invertir en First Trust Utilities AlphaDEX Fund implica tener en cuenta el rango anual 36.88 - 45.25 y el precio actual 45.22. Muchos comparan 2.80% y 10.86% antes de colocar órdenes en 45.22 o 45.52. Estudie los cambios diarios de precios de FXU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Utilities AlphaDEX Fund?
El precio más alto de First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) en el último año ha sido 45.25. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 36.88 - 45.25, una comparación con 45.19 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Utilities AlphaDEX Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Utilities AlphaDEX Fund?
El precio más bajo de First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) para el año ha sido 36.88. La comparación con los actuales 45.22 y 36.88 - 45.25 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FXU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FXU?
En el pasado, First Trust Utilities AlphaDEX Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 45.19 y 17.73% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 45.19
- Open
- 45.08
- Bid
- 45.22
- Ask
- 45.52
- Low
- 45.05
- High
- 45.22
- Volumen
- 45
- Cambio diario
- 0.07%
- Cambio mensual
- 2.80%
- Cambio a 6 meses
- 10.86%
- Cambio anual
- 17.73%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8