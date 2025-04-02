CotaçõesSeções
FXO: First Trust Financials AlphaDEX

58.99 USD 0.16 (0.27%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FXO para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 58.92 e o mais alto foi 59.43.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Financials AlphaDEX. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FXO hoje?

Hoje First Trust Financials AlphaDEX (FXO) está avaliado em 58.99. O instrumento é negociado dentro de 58.92 - 59.43, o fechamento de ontem foi 59.15, e o volume de negociação atingiu 79. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FXO em tempo real.

As ações de First Trust Financials AlphaDEX pagam dividendos?

Atualmente First Trust Financials AlphaDEX está avaliado em 58.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.28% e USD. Monitore os movimentos de FXO no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FXO?

Você pode comprar ações de First Trust Financials AlphaDEX (FXO) pelo preço atual 58.99. Ordens geralmente são executadas perto de 58.99 ou 59.29, enquanto 79 e -0.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FXO no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FXO?

Investir em First Trust Financials AlphaDEX envolve considerar a faixa anual 44.37 - 60.64 e o preço atual 58.99. Muitos comparam 0.08% e 16.33% antes de enviar ordens em 58.99 ou 59.29. Estude as mudanças diárias de preço de FXO no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust Financials AlphaDEX Fund?

O maior preço de First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) no último ano foi 60.64. As ações oscilaram bastante dentro de 44.37 - 60.64, e a comparação com 59.15 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Financials AlphaDEX no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Financials AlphaDEX Fund?

O menor preço de First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) no ano foi 44.37. A comparação com o preço atual 58.99 e 44.37 - 60.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FXO em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FXO?

No passado First Trust Financials AlphaDEX passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 59.15 e 11.28% após os eventos corporativos.

Faixa diária
58.92 59.43
Faixa anual
44.37 60.64
Fechamento anterior
59.15
Open
59.21
Bid
58.99
Ask
59.29
Low
58.92
High
59.43
Volume
79
Mudança diária
-0.27%
Mudança mensal
0.08%
Mudança de 6 meses
16.33%
Mudança anual
11.28%
