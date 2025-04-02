- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FXO: First Trust Financials AlphaDEX
A taxa do FXO para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 58.92 e o mais alto foi 59.43.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Financials AlphaDEX. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXO Notícias
- Should You Invest in the First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO)?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Is First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO) a Strong ETF Right Now?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO)?
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- First Trust Financials AlphaDEX becomes the largest shareholders of Freedom Holding after Timur Turlov
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- GABF: Best Of Breed Financial Equities ETF (NYSEARCA:GABF)
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Market Update: Our Views On The Tariff News
- April 2025 Perspective
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FXO hoje?
Hoje First Trust Financials AlphaDEX (FXO) está avaliado em 58.99. O instrumento é negociado dentro de 58.92 - 59.43, o fechamento de ontem foi 59.15, e o volume de negociação atingiu 79. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FXO em tempo real.
As ações de First Trust Financials AlphaDEX pagam dividendos?
Atualmente First Trust Financials AlphaDEX está avaliado em 58.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.28% e USD. Monitore os movimentos de FXO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FXO?
Você pode comprar ações de First Trust Financials AlphaDEX (FXO) pelo preço atual 58.99. Ordens geralmente são executadas perto de 58.99 ou 59.29, enquanto 79 e -0.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FXO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FXO?
Investir em First Trust Financials AlphaDEX envolve considerar a faixa anual 44.37 - 60.64 e o preço atual 58.99. Muitos comparam 0.08% e 16.33% antes de enviar ordens em 58.99 ou 59.29. Estude as mudanças diárias de preço de FXO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Financials AlphaDEX Fund?
O maior preço de First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) no último ano foi 60.64. As ações oscilaram bastante dentro de 44.37 - 60.64, e a comparação com 59.15 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Financials AlphaDEX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Financials AlphaDEX Fund?
O menor preço de First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) no ano foi 44.37. A comparação com o preço atual 58.99 e 44.37 - 60.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FXO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FXO?
No passado First Trust Financials AlphaDEX passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 59.15 e 11.28% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 59.15
- Open
- 59.21
- Bid
- 58.99
- Ask
- 59.29
- Low
- 58.92
- High
- 59.43
- Volume
- 79
- Mudança diária
- -0.27%
- Mudança mensal
- 0.08%
- Mudança de 6 meses
- 16.33%
- Mudança anual
- 11.28%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.651%