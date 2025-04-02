CotationsSections
FXO: First Trust Financials AlphaDEX

59.27 USD 0.12 (0.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FXO a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.92 et à un maximum de 59.32.

Suivez la dynamique First Trust Financials AlphaDEX. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FXO aujourd'hui ?

L'action First Trust Financials AlphaDEX est cotée à 59.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans 58.92 - 59.32, a clôturé hier à 59.15 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de FXO présente ces mises à jour.

L'action First Trust Financials AlphaDEX verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Financials AlphaDEX est actuellement valorisé à 59.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.81% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FXO.

Comment acheter des actions FXO ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Financials AlphaDEX au cours actuel de 59.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 59.27 ou de 59.57, le 15 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FXO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FXO ?

Investir dans First Trust Financials AlphaDEX implique de prendre en compte la fourchette annuelle 44.37 - 60.64 et le prix actuel 59.27. Beaucoup comparent 0.56% et 16.88% avant de passer des ordres à 59.27 ou 59.57. Consultez le graphique du cours de FXO en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Financials AlphaDEX Fund ?

Le cours le plus élevé de First Trust Financials AlphaDEX Fund l'année dernière était 60.64. Au cours de 44.37 - 60.64, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 59.15 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Financials AlphaDEX sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Financials AlphaDEX Fund ?

Le cours le plus bas de First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) sur l'année a été 44.37. Sa comparaison avec 59.27 et 44.37 - 60.64 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FXO sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FXO a-t-elle été divisée ?

First Trust Financials AlphaDEX a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 59.15 et 11.81% après les opérations sur titres.

Range quotidien
58.92 59.32
Range Annuel
44.37 60.64
Clôture Précédente
59.15
Ouverture
59.21
Bid
59.27
Ask
59.57
Plus Bas
58.92
Plus Haut
59.32
Volume
15
Changement quotidien
0.20%
Changement Mensuel
0.56%
Changement à 6 Mois
16.88%
Changement Annuel
11.81%
