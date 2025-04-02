КотировкиРазделы
FXO: First Trust Financials AlphaDEX

58.99 USD 0.16 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FXO за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.92, а максимальная — 59.43.

Следите за динамикой First Trust Financials AlphaDEX. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FXO сегодня?

First Trust Financials AlphaDEX (FXO) сегодня оценивается на уровне 58.99. Инструмент торгуется в пределах 58.92 - 59.43, вчерашнее закрытие составило 59.15, а торговый объем достиг 79. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FXO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Financials AlphaDEX?

First Trust Financials AlphaDEX в настоящее время оценивается в 58.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.28% и USD. Отслеживайте движения FXO на графике в реальном времени.

Как купить акции FXO?

Вы можете купить акции First Trust Financials AlphaDEX (FXO) по текущей цене 58.99. Ордера обычно размещаются около 58.99 или 59.29, тогда как 79 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FXO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FXO?

Инвестирование в First Trust Financials AlphaDEX предполагает учет годового диапазона 44.37 - 60.64 и текущей цены 58.99. Многие сравнивают 0.08% и 16.33% перед размещением ордеров на 58.99 или 59.29. Изучайте ежедневные изменения цены FXO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Financials AlphaDEX Fund?

Самая высокая цена First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) за последний год составила 60.64. Акции заметно колебались в пределах 44.37 - 60.64, сравнение с 59.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Financials AlphaDEX на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Financials AlphaDEX Fund?

Самая низкая цена First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) за год составила 44.37. Сравнение с текущими 58.99 и 44.37 - 60.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FXO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FXO?

В прошлом First Trust Financials AlphaDEX проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.15 и 11.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
58.92 59.43
Годовой диапазон
44.37 60.64
Предыдущее закрытие
59.15
Open
59.21
Bid
58.99
Ask
59.29
Low
58.92
High
59.43
Объем
79
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
16.33%
Годовое изменение
11.28%
