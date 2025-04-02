- Обзор рынка
FXO: First Trust Financials AlphaDEX
Курс FXO за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.92, а максимальная — 59.43.
Следите за динамикой First Trust Financials AlphaDEX. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FXO
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FXO сегодня?
First Trust Financials AlphaDEX (FXO) сегодня оценивается на уровне 58.99. Инструмент торгуется в пределах 58.92 - 59.43, вчерашнее закрытие составило 59.15, а торговый объем достиг 79. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FXO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Financials AlphaDEX?
First Trust Financials AlphaDEX в настоящее время оценивается в 58.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.28% и USD. Отслеживайте движения FXO на графике в реальном времени.
Как купить акции FXO?
Вы можете купить акции First Trust Financials AlphaDEX (FXO) по текущей цене 58.99. Ордера обычно размещаются около 58.99 или 59.29, тогда как 79 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FXO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FXO?
Инвестирование в First Trust Financials AlphaDEX предполагает учет годового диапазона 44.37 - 60.64 и текущей цены 58.99. Многие сравнивают 0.08% и 16.33% перед размещением ордеров на 58.99 или 59.29. Изучайте ежедневные изменения цены FXO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Financials AlphaDEX Fund?
Самая высокая цена First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) за последний год составила 60.64. Акции заметно колебались в пределах 44.37 - 60.64, сравнение с 59.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Financials AlphaDEX на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Financials AlphaDEX Fund?
Самая низкая цена First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) за год составила 44.37. Сравнение с текущими 58.99 и 44.37 - 60.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FXO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FXO?
В прошлом First Trust Financials AlphaDEX проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.15 и 11.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.15
- Open
- 59.21
- Bid
- 58.99
- Ask
- 59.29
- Low
- 58.92
- High
- 59.43
- Объем
- 79
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 16.33%
- Годовое изменение
- 11.28%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.651%