- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FXO: First Trust Financials AlphaDEX
FXO fiyatı bugün -0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.92 ve Yüksek fiyatı olarak 59.43 aralığında işlem gördü.
First Trust Financials AlphaDEX hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXO haberleri
- Should You Invest in the First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO)?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Is First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO) a Strong ETF Right Now?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO)?
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- First Trust Financials AlphaDEX becomes the largest shareholders of Freedom Holding after Timur Turlov
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- GABF: Best Of Breed Financial Equities ETF (NYSEARCA:GABF)
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Market Update: Our Views On The Tariff News
- April 2025 Perspective
Sıkça sorulan sorular
FXO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün First Trust Financials AlphaDEX hisse senedi 58.99 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 58.92 - 59.43 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 59.15 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 79 değerine ulaştı. FXO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
First Trust Financials AlphaDEX hisse senedi temettü ödüyor mu?
First Trust Financials AlphaDEX hisse senedi şu anda 58.99 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.28% ve USD değerlerini izler. FXO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FXO hisse senedi nasıl alınır?
First Trust Financials AlphaDEX hisselerini şu anki 58.99 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 58.99 ve Ask 59.29 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 79 ve günlük değişim oranı -0.37% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FXO fiyat hareketlerini takip edin.
FXO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
First Trust Financials AlphaDEX hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 44.37 - 60.64 ve mevcut fiyatı 58.99 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 58.99 veya Ask 59.29 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.08% ve 6 aylık değişim oranı 16.33% değerlerini karşılaştırır. FXO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
First Trust Financials AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
First Trust Financials AlphaDEX Fund hisse senedi yıllık olarak 60.64 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 44.37 - 60.64). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 59.15 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Financials AlphaDEX performansını takip edin.
First Trust Financials AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 44.37 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 58.99 ve hareket ettiği yıllık aralık 44.37 - 60.64 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FXO fiyat hareketlerini izleyin.
FXO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
First Trust Financials AlphaDEX geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 59.15 ve yıllık değişim oranı 11.28% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 59.15
- Açılış
- 59.21
- Satış
- 58.99
- Alış
- 59.29
- Düşük
- 58.92
- Yüksek
- 59.43
- Hacim
- 79
- Günlük değişim
- -0.27%
- Aylık değişim
- 0.08%
- 6 aylık değişim
- 16.33%
- Yıllık değişim
- 11.28%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.651%