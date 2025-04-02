FXO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust Financials AlphaDEX hisse senedi 58.99 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 58.92 - 59.43 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 59.15 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 79 değerine ulaştı. FXO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust Financials AlphaDEX hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust Financials AlphaDEX hisse senedi şu anda 58.99 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.28% ve USD değerlerini izler. FXO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FXO hisse senedi nasıl alınır? First Trust Financials AlphaDEX hisselerini şu anki 58.99 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 58.99 ve Ask 59.29 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 79 ve günlük değişim oranı -0.37% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FXO fiyat hareketlerini takip edin.

FXO hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust Financials AlphaDEX hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 44.37 - 60.64 ve mevcut fiyatı 58.99 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 58.99 veya Ask 59.29 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.08% ve 6 aylık değişim oranı 16.33% değerlerini karşılaştırır. FXO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust Financials AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First Trust Financials AlphaDEX Fund hisse senedi yıllık olarak 60.64 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 44.37 - 60.64). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 59.15 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Financials AlphaDEX performansını takip edin.

First Trust Financials AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 44.37 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 58.99 ve hareket ettiği yıllık aralık 44.37 - 60.64 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FXO fiyat hareketlerini izleyin.