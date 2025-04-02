- 概要
FXO: First Trust Financials AlphaDEX
FXOの今日の為替レートは、-0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり58.55の安値と59.19の高値で取引されました。
First Trust Financials AlphaDEXダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXO News
よくあるご質問
FXO株の現在の価格は？
First Trust Financials AlphaDEXの株価は本日58.68です。58.55 - 59.19内で取引され、前日の終値は58.99、取引量は169に達しました。FXOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Financials AlphaDEXの株は配当を出しますか？
First Trust Financials AlphaDEXの現在の価格は58.68です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.70%やUSDにも注目します。FXOの動きはライブチャートで確認できます。
FXO株を買う方法は？
First Trust Financials AlphaDEXの株は現在58.68で購入可能です。注文は通常58.68または58.98付近で行われ、169や-0.86%が市場の動きを示します。FXOの最新情報はライブチャートで確認できます。
FXO株に投資する方法は？
First Trust Financials AlphaDEXへの投資では、年間の値幅44.37 - 60.64と現在の58.68を考慮します。注文は多くの場合58.68や58.98で行われる前に、-0.44%や15.72%と比較されます。FXOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Financials AlphaDEX Fundの株の最高値は？
First Trust Financials AlphaDEX Fundの過去1年の最高値は60.64でした。44.37 - 60.64内で株価は大きく変動し、58.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Financials AlphaDEXのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Financials AlphaDEX Fundの株の最低値は？
First Trust Financials AlphaDEX Fund(FXO)の年間最安値は44.37でした。現在の58.68や44.37 - 60.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FXOの動きはライブチャートで確認できます。
FXOの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Financials AlphaDEXは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、58.99、10.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 58.99
- 始値
- 59.19
- 買値
- 58.68
- 買値
- 58.98
- 安値
- 58.55
- 高値
- 59.19
- 出来高
- 169
- 1日の変化
- -0.53%
- 1ヶ月の変化
- -0.44%
- 6ヶ月の変化
- 15.72%
- 1年の変化
- 10.70%
