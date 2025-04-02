QuotazioniSezioni
FXO: First Trust Financials AlphaDEX

59.27 USD 0.12 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FXO ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.92 e ad un massimo di 59.32.

Segui le dinamiche di First Trust Financials AlphaDEX. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FXO oggi?

Oggi le azioni First Trust Financials AlphaDEX sono prezzate a 59.27. Viene scambiato all'interno di 58.92 - 59.32, la chiusura di ieri è stata 59.15 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FXO mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust Financials AlphaDEX pagano dividendi?

First Trust Financials AlphaDEX è attualmente valutato a 59.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FXO.

Come acquistare azioni FXO?

Puoi acquistare azioni First Trust Financials AlphaDEX al prezzo attuale di 59.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 59.27 o 59.57, mentre 15 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FXO sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FXO?

Investire in First Trust Financials AlphaDEX implica considerare l'intervallo annuale 44.37 - 60.64 e il prezzo attuale 59.27. Molti confrontano 0.56% e 16.88% prima di effettuare ordini su 59.27 o 59.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FXO con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Financials AlphaDEX Fund?

Il prezzo massimo di First Trust Financials AlphaDEX Fund nell'ultimo anno è stato 60.64. All'interno di 44.37 - 60.64, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 59.15 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Financials AlphaDEX utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Financials AlphaDEX Fund?

Il prezzo più basso di First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) nel corso dell'anno è stato 44.37. Confrontandolo con gli attuali 59.27 e 44.37 - 60.64 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FXO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FXO?

First Trust Financials AlphaDEX ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 59.15 e 11.81%.

Intervallo Giornaliero
58.92 59.32
Intervallo Annuale
44.37 60.64
Chiusura Precedente
59.15
Apertura
59.21
Bid
59.27
Ask
59.57
Minimo
58.92
Massimo
59.32
Volume
15
Variazione giornaliera
0.20%
Variazione Mensile
0.56%
Variazione Semestrale
16.88%
Variazione Annuale
11.81%
