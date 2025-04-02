CotizacionesSecciones
Divisas / FXO
FXO: First Trust Financials AlphaDEX

58.68 USD 0.31 (0.53%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FXO de hoy ha cambiado un -0.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 58.55, mientras que el máximo ha alcanzado 59.19.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Financials AlphaDEX. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de FXO hoy?

First Trust Financials AlphaDEX (FXO) se evalúa hoy en 58.68. El instrumento se negocia dentro de 58.55 - 59.19; el cierre de ayer ha sido 58.99 y el volumen comercial ha alcanzado 169. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FXO en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Financials AlphaDEX?

First Trust Financials AlphaDEX se evalúa actualmente en 58.68. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.70% y USD. Monitoree los movimientos de FXO en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de FXO?

Puede comprar acciones de First Trust Financials AlphaDEX (FXO) al precio actual de 58.68. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 58.68 o 58.98, mientras que 169 y -0.86% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FXO en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de FXO?

Invertir en First Trust Financials AlphaDEX implica tener en cuenta el rango anual 44.37 - 60.64 y el precio actual 58.68. Muchos comparan -0.44% y 15.72% antes de colocar órdenes en 58.68 o 58.98. Estudie los cambios diarios de precios de FXO en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Financials AlphaDEX Fund?

El precio más alto de First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) en el último año ha sido 60.64. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 44.37 - 60.64, una comparación con 58.99 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Financials AlphaDEX en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Financials AlphaDEX Fund?

El precio más bajo de First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) para el año ha sido 44.37. La comparación con los actuales 58.68 y 44.37 - 60.64 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FXO en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FXO?

En el pasado, First Trust Financials AlphaDEX ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 58.99 y 10.70% después de las acciones corporativas.

Rango diario
58.55 59.19
Rango anual
44.37 60.64
Cierres anteriores
58.99
Open
59.19
Bid
58.68
Ask
58.98
Low
58.55
High
59.19
Volumen
169
Cambio diario
-0.53%
Cambio mensual
-0.44%
Cambio a 6 meses
15.72%
Cambio anual
10.70%
