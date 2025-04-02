报价部分
FXO: First Trust Financials AlphaDEX

58.99 USD 0.16 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FXO汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点58.92和高点59.43进行交易。

关注First Trust Financials AlphaDEX动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

FXO新闻

常见问题解答

FXO股票今天的价格是多少？

First Trust Financials AlphaDEX股票今天的定价为58.99。它在58.92 - 59.43范围内交易，昨天的收盘价为59.15，交易量达到79。FXO的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Financials AlphaDEX股票是否支付股息？

First Trust Financials AlphaDEX目前的价值为58.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.28%和USD。实时查看图表以跟踪FXO走势。

如何购买FXO股票？

您可以以58.99的当前价格购买First Trust Financials AlphaDEX股票。订单通常设置在58.99或59.29附近，而79和-0.37%显示市场活动。立即关注FXO的实时图表更新。

如何投资FXO股票？

投资First Trust Financials AlphaDEX需要考虑年度范围44.37 - 60.64和当前价格58.99。许多人在以58.99或59.29下订单之前，会比较0.08%和。实时查看FXO价格图表，了解每日变化。

First Trust Financials AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Financials AlphaDEX Fund的最高价格是60.64。在44.37 - 60.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Financials AlphaDEX的绩效。

First Trust Financials AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？

First Trust Financials AlphaDEX Fund（FXO）的最低价格为44.37。将其与当前的58.99和44.37 - 60.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FXO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FXO股票是什么时候拆分的？

First Trust Financials AlphaDEX历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.15和11.28%中可见。

日范围
58.92 59.43
年范围
44.37 60.64
前一天收盘价
59.15
开盘价
59.21
卖价
58.99
买价
59.29
最低价
58.92
最高价
59.43
交易量
79
日变化
-0.27%
月变化
0.08%
6个月变化
16.33%
年变化
11.28%
