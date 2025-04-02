FXO: First Trust Financials AlphaDEX
今日FXO汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点58.92和高点59.43进行交易。
关注First Trust Financials AlphaDEX动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXO新闻
- Should You Invest in the First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO)?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Is First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO) a Strong ETF Right Now?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO)?
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- First Trust Financials AlphaDEX becomes the largest shareholders of Freedom Holding after Timur Turlov
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- GABF: Best Of Breed Financial Equities ETF (NYSEARCA:GABF)
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Market Update: Our Views On The Tariff News
- April 2025 Perspective
常见问题解答
FXO股票今天的价格是多少？
First Trust Financials AlphaDEX股票今天的定价为58.99。它在58.92 - 59.43范围内交易，昨天的收盘价为59.15，交易量达到79。FXO的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Financials AlphaDEX股票是否支付股息？
First Trust Financials AlphaDEX目前的价值为58.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.28%和USD。实时查看图表以跟踪FXO走势。
如何购买FXO股票？
您可以以58.99的当前价格购买First Trust Financials AlphaDEX股票。订单通常设置在58.99或59.29附近，而79和-0.37%显示市场活动。立即关注FXO的实时图表更新。
如何投资FXO股票？
投资First Trust Financials AlphaDEX需要考虑年度范围44.37 - 60.64和当前价格58.99。许多人在以58.99或59.29下订单之前，会比较0.08%和。实时查看FXO价格图表，了解每日变化。
First Trust Financials AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Financials AlphaDEX Fund的最高价格是60.64。在44.37 - 60.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Financials AlphaDEX的绩效。
First Trust Financials AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？
First Trust Financials AlphaDEX Fund（FXO）的最低价格为44.37。将其与当前的58.99和44.37 - 60.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FXO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FXO股票是什么时候拆分的？
First Trust Financials AlphaDEX历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.15和11.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 59.15
- 开盘价
- 59.21
- 卖价
- 58.99
- 买价
- 59.29
- 最低价
- 58.92
- 最高价
- 59.43
- 交易量
- 79
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- 16.33%
- 年变化
- 11.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.651%