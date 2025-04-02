- Übersicht
FXO: First Trust Financials AlphaDEX
Der Wechselkurs von FXO hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.55 bis zu einem Hoch von 59.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Financials AlphaDEX-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FXO News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FXO heute?
Die Aktie von First Trust Financials AlphaDEX (FXO) notiert heute bei 58.68. Sie wird innerhalb einer Spanne von 58.55 - 59.19 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 58.99 und das Handelsvolumen erreichte 169. Das Live-Chart von FXO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FXO Dividenden?
First Trust Financials AlphaDEX wird derzeit mit 58.68 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FXO zu verfolgen.
Wie kaufe ich FXO-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Financials AlphaDEX (FXO) zum aktuellen Kurs von 58.68 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 58.68 oder 58.98 platziert, während 169 und -0.86% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FXO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FXO-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Financials AlphaDEX müssen die jährliche Spanne 44.37 - 60.64 und der aktuelle Kurs 58.68 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.44% und 15.72%, bevor sie Orders zu 58.68 oder 58.98 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FXO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Financials AlphaDEX Fund?
Der höchste Kurs von First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) im vergangenen Jahr lag bei 60.64. Innerhalb von 44.37 - 60.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 58.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Financials AlphaDEX mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Financials AlphaDEX Fund?
Der niedrigste Kurs von First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) im Laufe des Jahres betrug 44.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 58.68 und der Spanne 44.37 - 60.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FXO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FXO statt?
First Trust Financials AlphaDEX hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 58.99 und 10.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.99
- Eröffnung
- 59.19
- Bid
- 58.68
- Ask
- 58.98
- Tief
- 58.55
- Hoch
- 59.19
- Volumen
- 169
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- -0.44%
- 6-Monatsänderung
- 15.72%
- Jahresänderung
- 10.70%
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%