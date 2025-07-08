Moedas / FXG
FXG: First Trust Cons. Staples AlphaDEX
63.08 USD 0.35 (0.55%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FXG para hoje mudou para -0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.08 e o mais alto foi 63.26.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Cons. Staples AlphaDEX. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FXG Notícias
Faixa diária
63.08 63.26
Faixa anual
60.65 70.29
- Fechamento anterior
- 63.43
- Open
- 63.25
- Bid
- 63.08
- Ask
- 63.38
- Low
- 63.08
- High
- 63.26
- Volume
- 21
- Mudança diária
- -0.55%
- Mudança mensal
- -2.20%
- Mudança de 6 meses
- -3.28%
- Mudança anual
- -7.66%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh