Valute / FXG
FXG: First Trust Cons. Staples AlphaDEX
62.83 USD 0.25 (0.40%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FXG ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.83 e ad un massimo di 63.13.
Segui le dinamiche di First Trust Cons. Staples AlphaDEX. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
62.83 63.13
Intervallo Annuale
60.65 70.29
- Chiusura Precedente
- 63.08
- Apertura
- 63.13
- Bid
- 62.83
- Ask
- 63.13
- Minimo
- 62.83
- Massimo
- 63.13
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- -0.40%
- Variazione Mensile
- -2.59%
- Variazione Semestrale
- -3.66%
- Variazione Annuale
- -8.02%
21 settembre, domenica