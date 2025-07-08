Divisas / FXG
FXG: First Trust Cons. Staples AlphaDEX
63.43 USD 0.30 (0.47%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FXG de hoy ha cambiado un -0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 63.43, mientras que el máximo ha alcanzado 64.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Cons. Staples AlphaDEX. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
63.43 64.11
Rango anual
60.65 70.29
- Cierres anteriores
- 63.73
- Open
- 64.11
- Bid
- 63.43
- Ask
- 63.73
- Low
- 63.43
- High
- 64.11
- Volumen
- 32
- Cambio diario
- -0.47%
- Cambio mensual
- -1.66%
- Cambio a 6 meses
- -2.74%
- Cambio anual
- -7.14%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B