FXG: First Trust Cons. Staples AlphaDEX
63.73 USD 0.61 (0.97%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FXG за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.15, а максимальная — 63.73.
Следите за динамикой First Trust Cons. Staples AlphaDEX. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
63.15 63.73
Годовой диапазон
60.65 70.29
- Предыдущее закрытие
- 63.12
- Open
- 63.29
- Bid
- 63.73
- Ask
- 64.03
- Low
- 63.15
- High
- 63.73
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- 0.97%
- Месячное изменение
- -1.19%
- 6-месячное изменение
- -2.28%
- Годовое изменение
- -6.70%
