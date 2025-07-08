货币 / FXG
FXG: First Trust Cons. Staples AlphaDEX
63.43 USD 0.30 (0.47%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FXG汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点63.43和高点64.11进行交易。
关注First Trust Cons. Staples AlphaDEX动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FXG新闻
日范围
63.43 64.11
年范围
60.65 70.29
- 前一天收盘价
- 63.73
- 开盘价
- 64.11
- 卖价
- 63.43
- 买价
- 63.73
- 最低价
- 63.43
- 最高价
- 64.11
- 交易量
- 32
- 日变化
- -0.47%
- 月变化
- -1.66%
- 6个月变化
- -2.74%
- 年变化
- -7.14%
