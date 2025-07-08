통화 / FXG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FXG: First Trust Cons. Staples AlphaDEX
62.83 USD 0.25 (0.40%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FXG 환율이 오늘 -0.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 62.83이고 고가는 63.13이었습니다.
First Trust Cons. Staples AlphaDEX 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXG News
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Is First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (FXG) a Strong ETF Right Now?
- Should You Invest in the First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (FXG)?
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Unstapled: Size Does Not Equal Safety
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- Markets Weekly Outlook: July PMI Week, NZ Inflation And ECB's Rate Decision
- My Thoughts About Those June Retail Sales
- Tariffs, Schmarriffs
- Retail Sales Up 0.6% In June, Better Than Expected
- Inflation Week On Wall Street Comes As Tariff Risk Re-Emerges
- U.S. Retail/Restaurant 2025 Mid-Year Outlook
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Apparel Firms Feel The Bite From U.S. Import Tariffs
일일 변동 비율
62.83 63.13
년간 변동
60.65 70.29
- 이전 종가
- 63.08
- 시가
- 63.13
- Bid
- 62.83
- Ask
- 63.13
- 저가
- 62.83
- 고가
- 63.13
- 볼륨
- 57
- 일일 변동
- -0.40%
- 월 변동
- -2.59%
- 6개월 변동
- -3.66%
- 년간 변동율
- -8.02%
20 9월, 토요일