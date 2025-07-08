CotationsSections
Devises / FXG
Retour à Actions

FXG: First Trust Cons. Staples AlphaDEX

62.83 USD 0.25 (0.40%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FXG a changé de -0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.83 et à un maximum de 63.13.

Suivez la dynamique First Trust Cons. Staples AlphaDEX. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FXG Nouvelles

Range quotidien
62.83 63.13
Range Annuel
60.65 70.29
Clôture Précédente
63.08
Ouverture
63.13
Bid
62.83
Ask
63.13
Plus Bas
62.83
Plus Haut
63.13
Volume
57
Changement quotidien
-0.40%
Changement Mensuel
-2.59%
Changement à 6 Mois
-3.66%
Changement Annuel
-8.02%
20 septembre, samedi