Devises / FXG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FXG: First Trust Cons. Staples AlphaDEX
62.83 USD 0.25 (0.40%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FXG a changé de -0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.83 et à un maximum de 63.13.
Suivez la dynamique First Trust Cons. Staples AlphaDEX. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXG Nouvelles
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Is First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (FXG) a Strong ETF Right Now?
- Should You Invest in the First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (FXG)?
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Unstapled: Size Does Not Equal Safety
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- Markets Weekly Outlook: July PMI Week, NZ Inflation And ECB's Rate Decision
- My Thoughts About Those June Retail Sales
- Tariffs, Schmarriffs
- Retail Sales Up 0.6% In June, Better Than Expected
- Inflation Week On Wall Street Comes As Tariff Risk Re-Emerges
- U.S. Retail/Restaurant 2025 Mid-Year Outlook
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Apparel Firms Feel The Bite From U.S. Import Tariffs
Range quotidien
62.83 63.13
Range Annuel
60.65 70.29
- Clôture Précédente
- 63.08
- Ouverture
- 63.13
- Bid
- 62.83
- Ask
- 63.13
- Plus Bas
- 62.83
- Plus Haut
- 63.13
- Volume
- 57
- Changement quotidien
- -0.40%
- Changement Mensuel
- -2.59%
- Changement à 6 Mois
- -3.66%
- Changement Annuel
- -8.02%
20 septembre, samedi