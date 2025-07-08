通貨 / FXG
FXG: First Trust Cons. Staples AlphaDEX
63.08 USD 0.35 (0.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FXGの今日の為替レートは、-0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり63.08の安値と63.26の高値で取引されました。
First Trust Cons. Staples AlphaDEXダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
63.08 63.26
1年のレンジ
60.65 70.29
- 以前の終値
- 63.43
- 始値
- 63.25
- 買値
- 63.08
- 買値
- 63.38
- 安値
- 63.08
- 高値
- 63.26
- 出来高
- 21
- 1日の変化
- -0.55%
- 1ヶ月の変化
- -2.20%
- 6ヶ月の変化
- -3.28%
- 1年の変化
- -7.66%
