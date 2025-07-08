Währungen / FXG
FXG: First Trust Cons. Staples AlphaDEX
62.97 USD 0.11 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FXG hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.87 bis zu einem Hoch von 63.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Cons. Staples AlphaDEX-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
62.87 63.13
Jahresspanne
60.65 70.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.08
- Eröffnung
- 63.13
- Bid
- 62.97
- Ask
- 63.27
- Tief
- 62.87
- Hoch
- 63.13
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- -2.37%
- 6-Monatsänderung
- -3.45%
- Jahresänderung
- -7.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K