FXG: First Trust Cons. Staples AlphaDEX

62.97 USD 0.11 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FXG hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.87 bis zu einem Hoch von 63.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Cons. Staples AlphaDEX-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
62.87 63.13
Jahresspanne
60.65 70.29
Vorheriger Schlusskurs
63.08
Eröffnung
63.13
Bid
62.97
Ask
63.27
Tief
62.87
Hoch
63.13
Volumen
27
Tagesänderung
-0.17%
Monatsänderung
-2.37%
6-Monatsänderung
-3.45%
Jahresänderung
-7.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K