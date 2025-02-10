Moedas / FRD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FRD: Friedman Industries Inc
21.84 USD 0.52 (2.44%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FRD para hoje mudou para 2.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.55 e o mais alto foi 21.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Friedman Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRD Notícias
- Friedman Industries: Coming To Life; Interesting To Watch (FRD)
- Friedman Industries Stock Gains Following Strong Q1 Earnings Results
- The Zacks Analyst Blog Highlights Exxon Mobil, Home Depot, IBM and Friedman Industries
- Top Analyst Reports for Exxon Mobil, Home Depot & IBM
- Friedman Industries appoints Gaurav Chhibbar as new COO
- Friedman Industries declares $0.04 quarterly cash dividend
- Friedman Already Operates At Full Capacity But Low Margins (NASDAQ:FRD)
- Friedman Industries appoints Baker Tilly as new auditor after Moss Adams merger
- Friedman Industries: Momentum Builds As Challenges Give Way To Better Conditions
- Friedman Industries, Incorporated Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results
- Friedman: Unprofitable For The Second Quarter At These Volumes (NYSE:FRD)
Faixa diária
21.55 21.84
Faixa anual
12.24 22.96
- Fechamento anterior
- 21.32
- Open
- 21.77
- Bid
- 21.84
- Ask
- 22.14
- Low
- 21.55
- High
- 21.84
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 2.44%
- Mudança mensal
- 13.63%
- Mudança de 6 meses
- 46.28%
- Mudança anual
- 38.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh