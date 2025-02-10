FiyatlarBölümler
Dövizler / FRD
FRD: Friedman Industries Inc

22.70 USD 0.78 (3.56%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FRD fiyatı bugün 3.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.54 ve Yüksek fiyatı olarak 22.82 aralığında işlem gördü.

Friedman Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
20.54 22.82
Yıllık aralık
12.24 22.96
Önceki kapanış
21.92
Açılış
21.91
Satış
22.70
Alış
23.00
Düşük
20.54
Yüksek
22.82
Hacim
127
Günlük değişim
3.56%
Aylık değişim
18.11%
6 aylık değişim
52.04%
Yıllık değişim
43.58%
