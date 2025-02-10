Dövizler / FRD
FRD: Friedman Industries Inc
22.70 USD 0.78 (3.56%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FRD fiyatı bugün 3.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.54 ve Yüksek fiyatı olarak 22.82 aralığında işlem gördü.
Friedman Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
20.54 22.82
Yıllık aralık
12.24 22.96
- Önceki kapanış
- 21.92
- Açılış
- 21.91
- Satış
- 22.70
- Alış
- 23.00
- Düşük
- 20.54
- Yüksek
- 22.82
- Hacim
- 127
- Günlük değişim
- 3.56%
- Aylık değişim
- 18.11%
- 6 aylık değişim
- 52.04%
- Yıllık değişim
- 43.58%
21 Eylül, Pazar