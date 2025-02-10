Валюты / FRD
FRD: Friedman Industries Inc
21.90 USD 0.37 (1.66%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FRD за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.85, а максимальная — 22.36.
Следите за динамикой Friedman Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
21.85 22.36
Годовой диапазон
12.24 22.96
- Предыдущее закрытие
- 22.27
- Open
- 22.22
- Bid
- 21.90
- Ask
- 22.20
- Low
- 21.85
- High
- 22.36
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- -1.66%
- Месячное изменение
- 13.94%
- 6-месячное изменение
- 46.68%
- Годовое изменение
- 38.52%
