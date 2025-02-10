Devises / FRD
FRD: Friedman Industries Inc
22.70 USD 0.78 (3.56%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FRD a changé de 3.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.54 et à un maximum de 22.82.
Suivez la dynamique Friedman Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FRD Nouvelles
- Friedman Industries declares $0.04 quarterly cash dividend
- Friedman Industries: Coming To Life; Interesting To Watch (FRD)
- Friedman Industries Stock Gains Following Strong Q1 Earnings Results
- The Zacks Analyst Blog Highlights Exxon Mobil, Home Depot, IBM and Friedman Industries
- Top Analyst Reports for Exxon Mobil, Home Depot & IBM
- Friedman Industries appoints Gaurav Chhibbar as new COO
- Friedman Already Operates At Full Capacity But Low Margins (NASDAQ:FRD)
- Friedman Industries appoints Baker Tilly as new auditor after Moss Adams merger
- Friedman Industries: Momentum Builds As Challenges Give Way To Better Conditions
- Friedman Industries, Incorporated Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results
- Friedman: Unprofitable For The Second Quarter At These Volumes (NYSE:FRD)
Range quotidien
20.54 22.82
Range Annuel
12.24 22.96
- Clôture Précédente
- 21.92
- Ouverture
- 21.91
- Bid
- 22.70
- Ask
- 23.00
- Plus Bas
- 20.54
- Plus Haut
- 22.82
- Volume
- 127
- Changement quotidien
- 3.56%
- Changement Mensuel
- 18.11%
- Changement à 6 Mois
- 52.04%
- Changement Annuel
- 43.58%
20 septembre, samedi