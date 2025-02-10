CotationsSections
Devises / FRD
FRD: Friedman Industries Inc

22.70 USD 0.78 (3.56%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FRD a changé de 3.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.54 et à un maximum de 22.82.

Suivez la dynamique Friedman Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
20.54 22.82
Range Annuel
12.24 22.96
Clôture Précédente
21.92
Ouverture
21.91
Bid
22.70
Ask
23.00
Plus Bas
20.54
Plus Haut
22.82
Volume
127
Changement quotidien
3.56%
Changement Mensuel
18.11%
Changement à 6 Mois
52.04%
Changement Annuel
43.58%
