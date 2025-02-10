Währungen / FRD
FRD: Friedman Industries Inc
21.38 USD 0.54 (2.46%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FRD hat sich für heute um -2.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.54 bis zu einem Hoch von 21.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Friedman Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FRD News
Tagesspanne
20.54 21.92
Jahresspanne
12.24 22.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.92
- Eröffnung
- 21.91
- Bid
- 21.38
- Ask
- 21.68
- Tief
- 20.54
- Hoch
- 21.92
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- -2.46%
- Monatsänderung
- 11.24%
- 6-Monatsänderung
- 43.20%
- Jahresänderung
- 35.23%
