FRD: Friedman Industries Inc
22.70 USD 0.78 (3.56%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FRD ha avuto una variazione del 3.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.54 e ad un massimo di 22.82.
Segui le dinamiche di Friedman Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.54 22.82
Intervallo Annuale
12.24 22.96
- Chiusura Precedente
- 21.92
- Apertura
- 21.91
- Bid
- 22.70
- Ask
- 23.00
- Minimo
- 20.54
- Massimo
- 22.82
- Volume
- 127
- Variazione giornaliera
- 3.56%
- Variazione Mensile
- 18.11%
- Variazione Semestrale
- 52.04%
- Variazione Annuale
- 43.58%
21 settembre, domenica