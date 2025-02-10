通貨 / FRD
FRD: Friedman Industries Inc
21.92 USD 0.60 (2.81%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FRDの今日の為替レートは、2.81%変化しました。日中、通貨は1あたり21.55の安値と21.99の高値で取引されました。
Friedman Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRD News
- Friedman Industries declares $0.04 quarterly cash dividend
- Friedman Industries: Coming To Life; Interesting To Watch (FRD)
- Friedman Industries Stock Gains Following Strong Q1 Earnings Results
- The Zacks Analyst Blog Highlights Exxon Mobil, Home Depot, IBM and Friedman Industries
- Top Analyst Reports for Exxon Mobil, Home Depot & IBM
- Friedman Industries appoints Gaurav Chhibbar as new COO
- Friedman Industries declares $0.04 quarterly cash dividend
- Friedman Already Operates At Full Capacity But Low Margins (NASDAQ:FRD)
- Friedman Industries appoints Baker Tilly as new auditor after Moss Adams merger
- Friedman Industries: Momentum Builds As Challenges Give Way To Better Conditions
- Friedman Industries, Incorporated Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results
- Friedman: Unprofitable For The Second Quarter At These Volumes (NYSE:FRD)
1日のレンジ
21.55 21.99
1年のレンジ
12.24 22.96
- 以前の終値
- 21.32
- 始値
- 21.77
- 買値
- 21.92
- 買値
- 22.22
- 安値
- 21.55
- 高値
- 21.99
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- 2.81%
- 1ヶ月の変化
- 14.05%
- 6ヶ月の変化
- 46.82%
- 1年の変化
- 38.65%
