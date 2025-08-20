Moedas / FNV
FNV: Franco-Nevada Corporation
200.84 USD 0.35 (0.17%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FNV para hoje mudou para 0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 197.30 e o mais alto foi 203.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Franco-Nevada Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FNV Notícias
Faixa diária
197.30 203.62
Faixa anual
112.70 204.92
- Fechamento anterior
- 200.49
- Open
- 198.51
- Bid
- 200.84
- Ask
- 201.14
- Low
- 197.30
- High
- 203.62
- Volume
- 1.162 K
- Mudança diária
- 0.17%
- Mudança mensal
- 5.32%
- Mudança de 6 meses
- 27.34%
- Mudança anual
- 61.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh