FNV: Franco-Nevada Corporation
213.93 USD 11.35 (5.60%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FNV 환율이 오늘 5.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 203.65이고 고가는 214.81이었습니다.
Franco-Nevada Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
203.65 214.81
년간 변동
112.70 214.81
- 이전 종가
- 202.58
- 시가
- 204.40
- Bid
- 213.93
- Ask
- 214.23
- 저가
- 203.65
- 고가
- 214.81
- 볼륨
- 2.636 K
- 일일 변동
- 5.60%
- 월 변동
- 12.18%
- 6개월 변동
- 35.64%
- 년간 변동율
- 72.09%
