Валюты / FNV
FNV: Franco-Nevada Corporation
200.49 USD 3.44 (1.69%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FNV за сегодня изменился на -1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 200.47, а максимальная — 204.29.
Следите за динамикой Franco-Nevada Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FNV
Дневной диапазон
200.47 204.29
Годовой диапазон
112.70 204.92
- Предыдущее закрытие
- 203.93
- Open
- 203.78
- Bid
- 200.49
- Ask
- 200.79
- Low
- 200.47
- High
- 204.29
- Объем
- 1.486 K
- Дневное изменение
- -1.69%
- Месячное изменение
- 5.13%
- 6-месячное изменение
- 27.12%
- Годовое изменение
- 61.28%
