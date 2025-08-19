货币 / FNV
FNV: Franco-Nevada Corporation
200.49 USD 3.44 (1.69%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FNV汇率已更改-1.69%。当日，交易品种以低点200.47和高点204.29进行交易。
关注Franco-Nevada Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
200.47 204.29
年范围
112.70 204.92
- 前一天收盘价
- 203.93
- 开盘价
- 203.78
- 卖价
- 200.49
- 买价
- 200.79
- 最低价
- 200.47
- 最高价
- 204.29
- 交易量
- 1.486 K
- 日变化
- -1.69%
- 月变化
- 5.13%
- 6个月变化
- 27.12%
- 年变化
- 61.28%
