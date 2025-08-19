クォートセクション
通貨 / FNV
FNV: Franco-Nevada Corporation

202.58 USD 1.74 (0.87%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FNVの今日の為替レートは、0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり197.95の安値と203.03の高値で取引されました。

Franco-Nevada Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
197.95 203.03
1年のレンジ
112.70 204.92
以前の終値
200.84
始値
198.76
買値
202.58
買値
202.88
安値
197.95
高値
203.03
出来高
1.357 K
1日の変化
0.87%
1ヶ月の変化
6.23%
6ヶ月の変化
28.44%
1年の変化
62.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K