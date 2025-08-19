通貨 / FNV
FNV: Franco-Nevada Corporation
202.58 USD 1.74 (0.87%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FNVの今日の為替レートは、0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり197.95の安値と203.03の高値で取引されました。
Franco-Nevada Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
197.95 203.03
1年のレンジ
112.70 204.92
- 以前の終値
- 200.84
- 始値
- 198.76
- 買値
- 202.58
- 買値
- 202.88
- 安値
- 197.95
- 高値
- 203.03
- 出来高
- 1.357 K
- 1日の変化
- 0.87%
- 1ヶ月の変化
- 6.23%
- 6ヶ月の変化
- 28.44%
- 1年の変化
- 62.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K