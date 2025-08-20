Währungen / FNV
FNV: Franco-Nevada Corporation
202.58 USD 1.74 (0.87%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FNV hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 197.95 bis zu einem Hoch von 203.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Franco-Nevada Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
197.95 203.03
Jahresspanne
112.70 204.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 200.84
- Eröffnung
- 198.76
- Bid
- 202.58
- Ask
- 202.88
- Tief
- 197.95
- Hoch
- 203.03
- Volumen
- 1.357 K
- Tagesänderung
- 0.87%
- Monatsänderung
- 6.23%
- 6-Monatsänderung
- 28.44%
- Jahresänderung
- 62.96%
