FNV: Franco-Nevada Corporation

202.58 USD 1.74 (0.87%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FNV hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 197.95 bis zu einem Hoch von 203.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Franco-Nevada Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
197.95 203.03
Jahresspanne
112.70 204.92
Vorheriger Schlusskurs
200.84
Eröffnung
198.76
Bid
202.58
Ask
202.88
Tief
197.95
Hoch
203.03
Volumen
1.357 K
Tagesänderung
0.87%
Monatsänderung
6.23%
6-Monatsänderung
28.44%
Jahresänderung
62.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K