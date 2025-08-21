Devises / FNV
FNV: Franco-Nevada Corporation
213.93 USD 11.35 (5.60%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FNV a changé de 5.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 203.65 et à un maximum de 214.81.
Suivez la dynamique Franco-Nevada Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FNV Nouvelles
Range quotidien
203.65 214.81
Range Annuel
112.70 214.81
- Clôture Précédente
- 202.58
- Ouverture
- 204.40
- Bid
- 213.93
- Ask
- 214.23
- Plus Bas
- 203.65
- Plus Haut
- 214.81
- Volume
- 2.636 K
- Changement quotidien
- 5.60%
- Changement Mensuel
- 12.18%
- Changement à 6 Mois
- 35.64%
- Changement Annuel
- 72.09%
20 septembre, samedi