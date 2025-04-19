- Visão do mercado
FLQL: Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF
A taxa do FLQL para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 68.30 e o mais alto foi 68.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FLQL hoje?
Hoje Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) está avaliado em 68.32. O instrumento é negociado dentro de 68.30 - 68.72, o fechamento de ontem foi 68.51, e o volume de negociação atingiu 103. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FLQL em tempo real.
As ações de Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF pagam dividendos?
Atualmente Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF está avaliado em 68.32. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.26% e USD. Monitore os movimentos de FLQL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FLQL?
Você pode comprar ações de Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) pelo preço atual 68.32. Ordens geralmente são executadas perto de 68.32 ou 68.62, enquanto 103 e -0.47% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FLQL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FLQL?
Investir em Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF envolve considerar a faixa anual 48.65 - 68.72 e o preço atual 68.32. Muitos comparam 0.32% e 19.94% antes de enviar ordens em 68.32 ou 68.62. Estude as mudanças diárias de preço de FLQL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?
O maior preço de Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) no último ano foi 68.72. As ações oscilaram bastante dentro de 48.65 - 68.72, e a comparação com 68.51 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?
O menor preço de Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) no ano foi 48.65. A comparação com o preço atual 68.32 e 48.65 - 68.72 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FLQL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FLQL?
No passado Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 68.51 e 18.26% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 68.51
- Open
- 68.64
- Bid
- 68.32
- Ask
- 68.62
- Low
- 68.30
- High
- 68.72
- Volume
- 103
- Mudança diária
- -0.28%
- Mudança mensal
- 0.32%
- Mudança de 6 meses
- 19.94%
- Mudança anual
- 18.26%