クォートセクション
通貨 / FLQL
株に戻る

FLQL: Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF

68.32 USD 0.19 (0.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FLQLの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり68.30の安値と68.72の高値で取引されました。

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLQL News

よくあるご質問

FLQL株の現在の価格は？

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETFの株価は本日68.32です。68.30 - 68.72内で取引され、前日の終値は68.51、取引量は103に達しました。FLQLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETFの株は配当を出しますか？

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETFの現在の価格は68.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.26%やUSDにも注目します。FLQLの動きはライブチャートで確認できます。

FLQL株を買う方法は？

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETFの株は現在68.32で購入可能です。注文は通常68.32または68.62付近で行われ、103や-0.47%が市場の動きを示します。FLQLの最新情報はライブチャートで確認できます。

FLQL株に投資する方法は？

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETFへの投資では、年間の値幅48.65 - 68.72と現在の68.32を考慮します。注文は多くの場合68.32や68.62で行われる前に、0.32%や19.94%と比較されます。FLQLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETFの株の最高値は？

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETFの過去1年の最高値は68.72でした。48.65 - 68.72内で株価は大きく変動し、68.51と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETFの株の最低値は？

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF(FLQL)の年間最安値は48.65でした。現在の68.32や48.65 - 68.72と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FLQLの動きはライブチャートで確認できます。

FLQLの株式分割はいつ行われましたか？

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、68.51、18.26%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
68.30 68.72
1年のレンジ
48.65 68.72
以前の終値
68.51
始値
68.64
買値
68.32
買値
68.62
安値
68.30
高値
68.72
出来高
103
1日の変化
-0.28%
1ヶ月の変化
0.32%
6ヶ月の変化
19.94%
1年の変化
18.26%
04 10月, 土曜日