FLQL: Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF
Der Wechselkurs von FLQL hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.30 bis zu einem Hoch von 68.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FLQL heute?
Die Aktie von Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) notiert heute bei 68.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von 68.30 - 68.72 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 68.51 und das Handelsvolumen erreichte 103. Das Live-Chart von FLQL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FLQL Dividenden?
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF wird derzeit mit 68.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FLQL zu verfolgen.
Wie kaufe ich FLQL-Aktien?
Sie können Aktien von Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) zum aktuellen Kurs von 68.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 68.32 oder 68.62 platziert, während 103 und -0.47% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FLQL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FLQL-Aktien?
Bei einer Investition in Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF müssen die jährliche Spanne 48.65 - 68.72 und der aktuelle Kurs 68.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.32% und 19.94%, bevor sie Orders zu 68.32 oder 68.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FLQL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?
Der höchste Kurs von Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) im vergangenen Jahr lag bei 68.72. Innerhalb von 48.65 - 68.72 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 68.51 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?
Der niedrigste Kurs von Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) im Laufe des Jahres betrug 48.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 68.32 und der Spanne 48.65 - 68.72 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FLQL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FLQL statt?
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 68.51 und 18.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.51
- Eröffnung
- 68.64
- Bid
- 68.32
- Ask
- 68.62
- Tief
- 68.30
- Hoch
- 68.72
- Volumen
- 103
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- 19.94%
- Jahresänderung
- 18.26%