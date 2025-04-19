- Panorámica
FLQL: Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF
El tipo de cambio de FLQL de hoy ha cambiado un -0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.30, mientras que el máximo ha alcanzado 68.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FLQL hoy?
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) se evalúa hoy en 68.32. El instrumento se negocia dentro de 68.30 - 68.72; el cierre de ayer ha sido 68.51 y el volumen comercial ha alcanzado 103. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FLQL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF se evalúa actualmente en 68.32. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 18.26% y USD. Monitoree los movimientos de FLQL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FLQL?
Puede comprar acciones de Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) al precio actual de 68.32. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 68.32 o 68.62, mientras que 103 y -0.47% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FLQL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FLQL?
Invertir en Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF implica tener en cuenta el rango anual 48.65 - 68.72 y el precio actual 68.32. Muchos comparan 0.32% y 19.94% antes de colocar órdenes en 68.32 o 68.62. Estudie los cambios diarios de precios de FLQL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?
El precio más alto de Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) en el último año ha sido 68.72. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 48.65 - 68.72, una comparación con 68.51 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?
El precio más bajo de Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) para el año ha sido 48.65. La comparación con los actuales 68.32 y 48.65 - 68.72 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FLQL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FLQL?
En el pasado, Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 68.51 y 18.26% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 68.51
- Open
- 68.64
- Bid
- 68.32
- Ask
- 68.62
- Low
- 68.30
- High
- 68.72
- Volumen
- 103
- Cambio diario
- -0.28%
- Cambio mensual
- 0.32%
- Cambio a 6 meses
- 19.94%
- Cambio anual
- 18.26%