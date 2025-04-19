КотировкиРазделы
FLQL: Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF

68.32 USD 0.19 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLQL за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.30, а максимальная — 68.72.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLQL сегодня?

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) сегодня оценивается на уровне 68.32. Инструмент торгуется в пределах 68.30 - 68.72, вчерашнее закрытие составило 68.51, а торговый объем достиг 103. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLQL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF в настоящее время оценивается в 68.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.26% и USD. Отслеживайте движения FLQL на графике в реальном времени.

Как купить акции FLQL?

Вы можете купить акции Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) по текущей цене 68.32. Ордера обычно размещаются около 68.32 или 68.62, тогда как 103 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLQL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLQL?

Инвестирование в Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF предполагает учет годового диапазона 48.65 - 68.72 и текущей цены 68.32. Многие сравнивают 0.32% и 19.94% перед размещением ордеров на 68.32 или 68.62. Изучайте ежедневные изменения цены FLQL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?

Самая высокая цена Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) за последний год составила 68.72. Акции заметно колебались в пределах 48.65 - 68.72, сравнение с 68.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?

Самая низкая цена Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) за год составила 48.65. Сравнение с текущими 68.32 и 48.65 - 68.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLQL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLQL?

В прошлом Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.51 и 18.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
68.30 68.72
Годовой диапазон
48.65 68.72
Предыдущее закрытие
68.51
Open
68.64
Bid
68.32
Ask
68.62
Low
68.30
High
68.72
Объем
103
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
0.32%
6-месячное изменение
19.94%
Годовое изменение
18.26%
