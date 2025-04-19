- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FLQL: Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF
Курс FLQL за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.30, а максимальная — 68.72.
Следите за динамикой Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FLQL
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- Should Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) Be on Your Investing Radar?
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Is Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) a Strong ETF Right Now?
- The Eternal Debate Over Valuations
- Should Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) Be on Your Investing Radar?
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLQL сегодня?
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) сегодня оценивается на уровне 68.32. Инструмент торгуется в пределах 68.30 - 68.72, вчерашнее закрытие составило 68.51, а торговый объем достиг 103. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLQL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF в настоящее время оценивается в 68.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.26% и USD. Отслеживайте движения FLQL на графике в реальном времени.
Как купить акции FLQL?
Вы можете купить акции Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) по текущей цене 68.32. Ордера обычно размещаются около 68.32 или 68.62, тогда как 103 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLQL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLQL?
Инвестирование в Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF предполагает учет годового диапазона 48.65 - 68.72 и текущей цены 68.32. Многие сравнивают 0.32% и 19.94% перед размещением ордеров на 68.32 или 68.62. Изучайте ежедневные изменения цены FLQL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?
Самая высокая цена Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) за последний год составила 68.72. Акции заметно колебались в пределах 48.65 - 68.72, сравнение с 68.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?
Самая низкая цена Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) за год составила 48.65. Сравнение с текущими 68.32 и 48.65 - 68.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLQL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLQL?
В прошлом Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.51 и 18.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 68.51
- Open
- 68.64
- Bid
- 68.32
- Ask
- 68.62
- Low
- 68.30
- High
- 68.72
- Объем
- 103
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 0.32%
- 6-месячное изменение
- 19.94%
- Годовое изменение
- 18.26%