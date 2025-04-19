CotationsSections
FLQL: Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF

68.54 USD 0.02 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FLQL a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.18 et à un maximum de 68.56.

Suivez la dynamique Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FLQL aujourd'hui ?

L'action Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF est cotée à 68.54 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.03%, a clôturé hier à 68.56 et son volume d'échange a atteint 110. Le graphique en temps réel du cours de FLQL présente ces mises à jour.

L'action Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF verse-t-elle des dividendes ?

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF est actuellement valorisé à 68.54. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.64% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FLQL.

Comment acheter des actions FLQL ?

Vous pouvez acheter des actions Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF au cours actuel de 68.54. Les ordres sont généralement placés à proximité de 68.54 ou de 68.84, le 110 et le 0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FLQL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FLQL ?

Investir dans Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 48.65 - 68.63 et le prix actuel 68.54. Beaucoup comparent 0.65% et 20.33% avant de passer des ordres à 68.54 ou 68.84. Consultez le graphique du cours de FLQL en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF ?

Le cours le plus élevé de Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF l'année dernière était 68.63. Au cours de 48.65 - 68.63, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 68.56 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF ?

Le cours le plus bas de Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) sur l'année a été 48.65. Sa comparaison avec 68.54 et 48.65 - 68.63 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FLQL sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FLQL a-t-elle été divisée ?

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 68.56 et 18.64% après les opérations sur titres.

Range quotidien
68.18 68.56
Range Annuel
48.65 68.63
Clôture Précédente
68.56
Ouverture
68.48
Bid
68.54
Ask
68.84
Plus Bas
68.18
Plus Haut
68.56
Volume
110
Changement quotidien
-0.03%
Changement Mensuel
0.65%
Changement à 6 Mois
20.33%
Changement Annuel
18.64%
02 octobre, jeudi
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
207 K
Prev
218 K
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
1.923 M
Prev
1.926 M
14:00
USD
Commandes d'Usine m/m
Act
Fcst
2.5%
Prev
-1.3%