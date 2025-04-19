报价部分
货币 / FLQL
FLQL: Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF

68.32 USD 0.19 (0.28%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FLQL汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点68.30和高点68.72进行交易。

关注Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

FLQL新闻

常见问题解答

FLQL股票今天的价格是多少？

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF股票今天的定价为68.32。它在68.30 - 68.72范围内交易，昨天的收盘价为68.51，交易量达到103。FLQL的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF股票是否支付股息？

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF目前的价值为68.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.26%和USD。实时查看图表以跟踪FLQL走势。

如何购买FLQL股票？

您可以以68.32的当前价格购买Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF股票。订单通常设置在68.32或68.62附近，而103和-0.47%显示市场活动。立即关注FLQL的实时图表更新。

如何投资FLQL股票？

投资Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF需要考虑年度范围48.65 - 68.72和当前价格68.32。许多人在以68.32或68.62下订单之前，会比较0.32%和。实时查看FLQL价格图表，了解每日变化。

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF的最高价格是68.72。在48.65 - 68.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF的绩效。

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF股票的最低价格是多少？

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF（FLQL）的最低价格为48.65。将其与当前的68.32和48.65 - 68.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLQL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLQL股票是什么时候拆分的？

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.51和18.26%中可见。

日范围
68.30 68.72
年范围
48.65 68.72
前一天收盘价
68.51
开盘价
68.64
卖价
68.32
买价
68.62
最低价
68.30
最高价
68.72
交易量
103
日变化
-0.28%
月变化
0.32%
6个月变化
19.94%
年变化
18.26%
04 十月, 星期六