FLQL: Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF
今日FLQL汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点68.30和高点68.72进行交易。
关注Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FLQL股票今天的价格是多少？
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF股票今天的定价为68.32。它在68.30 - 68.72范围内交易，昨天的收盘价为68.51，交易量达到103。FLQL的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF股票是否支付股息？
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF目前的价值为68.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.26%和USD。实时查看图表以跟踪FLQL走势。
如何购买FLQL股票？
您可以以68.32的当前价格购买Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF股票。订单通常设置在68.32或68.62附近，而103和-0.47%显示市场活动。立即关注FLQL的实时图表更新。
如何投资FLQL股票？
投资Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF需要考虑年度范围48.65 - 68.72和当前价格68.32。许多人在以68.32或68.62下订单之前，会比较0.32%和。实时查看FLQL价格图表，了解每日变化。
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF的最高价格是68.72。在48.65 - 68.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF的绩效。
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF股票的最低价格是多少？
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF（FLQL）的最低价格为48.65。将其与当前的68.32和48.65 - 68.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLQL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLQL股票是什么时候拆分的？
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.51和18.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 68.51
- 开盘价
- 68.64
- 卖价
- 68.32
- 买价
- 68.62
- 最低价
- 68.30
- 最高价
- 68.72
- 交易量
- 103
- 日变化
- -0.28%
- 月变化
- 0.32%
- 6个月变化
- 19.94%
- 年变化
- 18.26%