FLQL: Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF
Il tasso di cambio FLQL ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.18 e ad un massimo di 68.56.
Segui le dinamiche di Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLQL News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FLQL oggi?
Oggi le azioni Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF sono prezzate a 68.54. Viene scambiato all'interno di -0.03%, la chiusura di ieri è stata 68.56 e il volume degli scambi ha raggiunto 110. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FLQL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF pagano dividendi?
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF è attualmente valutato a 68.54. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FLQL.
Come acquistare azioni FLQL?
Puoi acquistare azioni Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF al prezzo attuale di 68.54. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 68.54 o 68.84, mentre 110 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FLQL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FLQL?
Investire in Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF implica considerare l'intervallo annuale 48.65 - 68.63 e il prezzo attuale 68.54. Molti confrontano 0.65% e 20.33% prima di effettuare ordini su 68.54 o 68.84. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FLQL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?
Il prezzo massimo di Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF nell'ultimo anno è stato 68.63. All'interno di 48.65 - 68.63, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 68.56 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?
Il prezzo più basso di Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL) nel corso dell'anno è stato 48.65. Confrontandolo con gli attuali 68.54 e 48.65 - 68.63 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FLQL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FLQL?
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 68.56 e 18.64%.
- Chiusura Precedente
- 68.56
- Apertura
- 68.48
- Bid
- 68.54
- Ask
- 68.84
- Minimo
- 68.18
- Massimo
- 68.56
- Volume
- 110
- Variazione giornaliera
- -0.03%
- Variazione Mensile
- 0.65%
- Variazione Semestrale
- 20.33%
- Variazione Annuale
- 18.64%
- Agire
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Agire
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Agire
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%