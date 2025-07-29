CotaçõesSeções
Moedas / FLIN
Voltar para Ações

FLIN: Franklin FTSE India ETF

39.72 USD 0.65 (1.66%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FLIN para hoje mudou para 1.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.58 e o mais alto foi 39.85.

Veja a dinâmica do par de moedas Franklin FTSE India ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLIN Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FLIN hoje?

Hoje Franklin FTSE India ETF (FLIN) está avaliado em 39.72. O instrumento é negociado dentro de 39.58 - 39.85, o fechamento de ontem foi 39.07, e o volume de negociação atingiu 384. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FLIN em tempo real.

As ações de Franklin FTSE India ETF pagam dividendos?

Atualmente Franklin FTSE India ETF está avaliado em 39.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.97% e USD. Monitore os movimentos de FLIN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FLIN?

Você pode comprar ações de Franklin FTSE India ETF (FLIN) pelo preço atual 39.72. Ordens geralmente são executadas perto de 39.72 ou 40.02, enquanto 384 e 0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FLIN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FLIN?

Investir em Franklin FTSE India ETF envolve considerar a faixa anual 33.87 - 40.08 e o preço atual 39.72. Muitos comparam 5.50% e 3.68% antes de enviar ordens em 39.72 ou 40.02. Estude as mudanças diárias de preço de FLIN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Franklin FTSE India ETF?

O maior preço de Franklin FTSE India ETF (FLIN) no último ano foi 40.08. As ações oscilaram bastante dentro de 33.87 - 40.08, e a comparação com 39.07 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Franklin FTSE India ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Franklin FTSE India ETF?

O menor preço de Franklin FTSE India ETF (FLIN) no ano foi 33.87. A comparação com o preço atual 39.72 e 33.87 - 40.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FLIN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FLIN?

No passado Franklin FTSE India ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 39.07 e 0.97% após os eventos corporativos.

Faixa diária
39.58 39.85
Faixa anual
33.87 40.08
Fechamento anterior
39.07
Open
39.71
Bid
39.72
Ask
40.02
Low
39.58
High
39.85
Volume
384
Mudança diária
1.66%
Mudança mensal
5.50%
Mudança de 6 meses
3.68%
Mudança anual
0.97%
22 outubro, quarta-feira
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.961 milh
Projeç.
-4.625 milh
Prév.
3.524 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
-0.770 milh
Projeç.
-0.310 milh
Prév.
-0.703 milh
16:35
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 20 anos
Atu.
4.506%
Projeç.
Prév.
4.613%
20:00
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.