FLIN: Franklin FTSE India ETF
Der Wechselkurs von FLIN hat sich für heute um 1.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.58 bis zu einem Hoch von 39.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Franklin FTSE India ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FLIN News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FLIN heute?
Die Aktie von Franklin FTSE India ETF (FLIN) notiert heute bei 39.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von 39.58 - 39.85 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 39.07 und das Handelsvolumen erreichte 509. Das Live-Chart von FLIN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FLIN Dividenden?
Franklin FTSE India ETF wird derzeit mit 39.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FLIN zu verfolgen.
Wie kaufe ich FLIN-Aktien?
Sie können Aktien von Franklin FTSE India ETF (FLIN) zum aktuellen Kurs von 39.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 39.72 oder 40.02 platziert, während 509 und 0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FLIN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FLIN-Aktien?
Bei einer Investition in Franklin FTSE India ETF müssen die jährliche Spanne 33.87 - 40.08 und der aktuelle Kurs 39.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.50% und 3.68%, bevor sie Orders zu 39.72 oder 40.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FLIN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Franklin FTSE India ETF?
Der höchste Kurs von Franklin FTSE India ETF (FLIN) im vergangenen Jahr lag bei 40.08. Innerhalb von 33.87 - 40.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 39.07 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Franklin FTSE India ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Franklin FTSE India ETF?
Der niedrigste Kurs von Franklin FTSE India ETF (FLIN) im Laufe des Jahres betrug 33.87. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 39.72 und der Spanne 33.87 - 40.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FLIN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FLIN statt?
Franklin FTSE India ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 39.07 und 0.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.07
- Eröffnung
- 39.71
- Bid
- 39.72
- Ask
- 40.02
- Tief
- 39.58
- Hoch
- 39.85
- Volumen
- 509
- Tagesänderung
- 1.66%
- Monatsänderung
- 5.50%
- 6-Monatsänderung
- 3.68%
- Jahresänderung
- 0.97%
