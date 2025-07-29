QuotazioniSezioni
FLIN: Franklin FTSE India ETF

39.72 USD 0.65 (1.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FLIN ha avuto una variazione del 1.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.58 e ad un massimo di 39.85.

Segui le dinamiche di Franklin FTSE India ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FLIN oggi?

Oggi le azioni Franklin FTSE India ETF sono prezzate a 39.72. Viene scambiato all'interno di 39.58 - 39.85, la chiusura di ieri è stata 39.07 e il volume degli scambi ha raggiunto 384. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FLIN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Franklin FTSE India ETF pagano dividendi?

Franklin FTSE India ETF è attualmente valutato a 39.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FLIN.

Come acquistare azioni FLIN?

Puoi acquistare azioni Franklin FTSE India ETF al prezzo attuale di 39.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 39.72 o 40.02, mentre 384 e 0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FLIN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FLIN?

Investire in Franklin FTSE India ETF implica considerare l'intervallo annuale 33.87 - 40.08 e il prezzo attuale 39.72. Molti confrontano 5.50% e 3.68% prima di effettuare ordini su 39.72 o 40.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FLIN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Franklin FTSE India ETF?

Il prezzo massimo di Franklin FTSE India ETF nell'ultimo anno è stato 40.08. All'interno di 33.87 - 40.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.07 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Franklin FTSE India ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Franklin FTSE India ETF?

Il prezzo più basso di Franklin FTSE India ETF (FLIN) nel corso dell'anno è stato 33.87. Confrontandolo con gli attuali 39.72 e 33.87 - 40.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FLIN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FLIN?

Franklin FTSE India ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.07 e 0.97%.

Intervallo Giornaliero
39.58 39.85
Intervallo Annuale
33.87 40.08
Chiusura Precedente
39.07
Apertura
39.71
Bid
39.72
Ask
40.02
Minimo
39.58
Massimo
39.85
Volume
384
Variazione giornaliera
1.66%
Variazione Mensile
5.50%
Variazione Semestrale
3.68%
Variazione Annuale
0.97%
